Білоруські фанати на матчі Україна-Білорусь скандували "Слава Україні!" і співали "Путін-х**ло"

Білоруські фанати підтримали Україну патріотичними гаслами.

"Слава Україні! Героям слава!" розірвало білоруську "Борисов-Арену", повідомляє Проспорт. Під час матчу другого раунду кваліфікації на Євро-2016 Білорусь - Україна місцеві фанати зарядили "Слава Україні!", а наші відповідали "Героям слава!". Крім того, білоруси завели революційну "Воины света". На початку матчу фанати заспівали "Путін - х*йло".

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