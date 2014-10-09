Білоруські фанати на матчі Україна-Білорусь скандували "Слава Україні!" і співали "Путін-х**ло"

22:59, 09 жовтня 2014
Спорт
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оновлено

Білоруські фанати підтримали Україну патріотичними гаслами.

twitter.com/sporttut

"Слава Україні! Героям слава!" розірвало білоруську "Борисов-Арену", повідомляє Проспорт.

Під час матчу другого раунду кваліфікації на Євро-2016 Білорусь - Україна місцеві фанати зарядили "Слава Україні!", а наші відповідали "Героям слава!".

Крім того, білоруси завели революційну "Воины света". 

На початку матчу фанати заспівали "Путін - х*йло".

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