Молдова готова допомогти Одесі у підготовці до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол республіки Молдова в Україні Сержіу СТАТІ під час зустрічі з міським головою Одеси Едуардом ГУРВІЦЕМ.

Дипломат назвав значною подією те, що Одеса є серед міст, які, ймовірно, прийматимуть матчі Чемпіонату Європи з футболу.

«Ми не лише сусіди, але і справжні друзі. Відповідно, ми вболіваємо за Одесу і готові допомогти», – сказав С.СТАТІ.

Сторони домовилися, що муніципалітет Одеси підготує пропозиції для обговорення з суб’єктами економічної діяльності Молдови, перш за все, йдеться про ймовірне інвестування проектів будівництва автошляхів, готелів, реконструкції комунального господарства.

Посол Молдови відзначив зміни на краще, які сталися в Одесі за останній час. «Я побачив, що міське керівництво дбає про рідне місто», – підкреслив дипломат.

Мер Одеси, своєю чергою, зазначив, що вже найближчим часом в Одесі мають прийняти Генеральний план розвитку, «навколо якого тривають серйозні дебати». Він висловив задоволення з приводу того, що одесити беруть активну участь у обговоренні цього документа. «Генплан визначає шлях розвитку Одеси на найближчі 25 років», – сказав Е.ГУРВІЦ.