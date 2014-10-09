ЗМІ: Прикордонники не пускають українських ультрас на матч з Білоруссю за "списками посольства Росії"

У середу ввечері повідомлялося, що білоруські прикордонники відмовлялися впускати в країну всіх, в кому підозрювали українських футбольних ультрас, через що ціла низка українців отримали відмову у перетині кордону, повідомляє Футбол.уа.

Зараз на кордоні збирають колону з тих, хто був затриманий, після чого у супроводі машин місцевої ДАІ вболівальники будуть доставлені в Борисов, де відбудеться матч збірних Білорусі та України.

Читайте такожБілоруські фанати проведуть акцію солідарності з українцями під час відбіркового матчу ЄвроУрядові органи Білорусі при цьому гарантують забезпечення безперешкодного перебування українських фанатів на території країни.

Тим не менш, поодинокі випадки виникнення проблем при перетині кордону українцями, як і раніше, залишаються.

Так, сьогодні заборону на в'їзд в Білорусь отримали четверо активних фанатів київського Динамо. Прикордонники аргументували такі дії щодо них тим, що є списки імен людей, перебування яких у країні заборонено, і ці списки "затверджені посольством Росії". Саме в цю інстанцію співробітники прикордонної служби Білорусі рекомендують звертатися для подальшого вирішення питань перетину кордону.