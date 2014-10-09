Шеннон Бріггс кинув Володимира Кличка у воду на тренуванні (відео)

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Fight News.

Кличко у Флориді готується до бою з болгарином Кубратом Пулєвим, який відбудеться 15 листопада. Під час тренування українця на воді, коли Кличко плив на дошці, Бріггс з'явився на катері зі своїм помічником, і, створивши навколо Кличка сильні хвилі, перекинув його з дошки у воду. При цьому американець кричав: «Я чекаю тебе на рингу». Український боксер, опинившись у воді, відповів фразою: «Ти перетнув межу».

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Бріггс з весни цього року намагається будь-якими способами переконати Кличка провести з ним поєдинок. Він кидав в українця черевик, вривався в зал, де проходило тренування 38-річного спортсмена, а також зірвав українцю сніданок і пообіцяв обов'язково вдарити опонента при зустрічі.

Кличко ж досі зберігав самовладання і радив Бріггсу домагатися бою входженням в десятку кращих боксерів, а не скандалами.