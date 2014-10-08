Лисов: «У нас є гідні лідери, які формують політику в країні»

«Сьогодні в Україні проводяться масштабні роботи з реформування спортивної галузі. У нас є гідні лідери, які формують політику в країні, та які мають не тільки особистий спортивний досвід і знання, а й також статус у світовому співтоваристві», - зауважив Ігор Лисов.

«З власного досвіду скажу, що завдяки багаторічній активній роботі Сергія Бубки, як президента НОКу, як члена МОК (ред. - Міжнародний олімпійський комітет), і як істинного патріота спорту, українські спортсмени мають величезну підтримку як з боку держави, так і світових інстанцій . Тому, я переконаний, переобрання Сергія Бубки на посаду президента НОК України ще раз демонструє стабільність і правильність вибору курсу реформ в спортивній сфері, які будуть також сприяти й розвитку загальновизнаних європейських цінностей в нашій країні», - зазначив Ігор Лисов.

Відзначимо, оновився і склад Виконкому НОКу - практично на третину із загальної кількості попередніх його представників.

«Тепер представництво у Виконкомі отримали провідні спортивні федерації, а також представники органів виконавчої влади, які будуть «лобіювати» і захищати інтереси українських спортсменів на державному рівні, сприяти фінансуванню і розвитку необхідної інфраструктури, а також поліпшенню умов для проведення навчально-тренувальних процесів. Упевнений, майбутні світові старти принесуть українським спортсменам тільки перемогу, а ми неодноразово будемо з гордістю слухати гімн і бачити, як піднімається прапор України», - додав Ігор Лисов.

Нагадаємо, у вересні 2013 року генеральним спонсором Федерації України зі стрибків у воду - компанією «Ліко-Холдинг» - побудований сучасний Центр Спорту «Ліко» з басейном 50х25, на базі якого розміщується єдиний в Україні Державний центр олімпійської підготовки зі стрибків у воду. Також в комплексі розмістилися база національної збірної команди зі стрибків у воду та дитячо-юнацька спортивна школа «Тріумф», в якій безкоштовно займаються вже понад 200 дітей віком від 5 до 9 років, - так звана «майстерня українських стрибунів».

З моменту відкриття в Центрі Спорту «Ліко» проходять навчально-тренувальні збори спортсменів збірної команди України зі стрибків у воду, міжнародні та всеукраїнські чемпіонати.