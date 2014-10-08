Тенісистка Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Осаці

Про це повідомляє Тенісний портал України.

У матчі другого раунду харків'янка, посіяна під 3 номером, здобула вольову перемогу над японською Наомі Осакою- 3:6, 6:3, 6:4.

У вирішальній партії українка поступалася з рахунком 1:4, але зуміла виграти 5 геймів поспіль. Завершила матч Світоліна подачею навиліт.

Поєдинок тривав 2 години 4 хвилини.

За вихід у півфінал змагань Світоліна побореться з переможницею матчу Лорен Девіс (США, 8) - Шуко Аояма (Японія, Q).

Турнір WTA Japan women's Open Tennis (призовий фонд - $250 тис. доларів) проходить з 6 по 12 жовтня.