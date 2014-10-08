Матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка України з футболу відбудуться 28-30 жовтня

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Матчі відбудуться у наступні дні:

28 жовтня (вівторок), "Шахтар" – "Полтава" 15:00, "Металург" З. – "Олімпік" 17:00.

29 жовтня (середа), "Ворскла" – "Іллічівець" 17:00, "Чорноморець" – "Сталь" Д. 19:00.

30 жовтня (четвер), "Динамо" – "Карпати" 17:00, "Зоря" – "Олександрія" 17:00, "Дніпро" – "Волинь" 19:00, "Металіст" – "Говерла" 19:30.

Як повідомляв УНІАН, в нинішньому сезоні змінено формат проведення розіграшу Кубку України. Починаючи з 1/8 фіналу команди проводять по 2 матчі - вдома та на виїзді.

У перших матчах цієї стадії змагань, які відбулись 25-28 вересня, був зафіксований ряд несподіваних результатів. Так, "Металіст" не зумів обіграти "Говерлу" (2:2), "Дніпро" програв "Волині" (0:1), а "Чорноморець" сенсаційно поступився "Сталі" з Дніпродзержинська (1:2), яка виступає у другому за ліком дивізіоні українського футболу.