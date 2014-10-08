Матч Ліги Європи "Металіст" - "Легія" відбудеться у Києві в резервний день

Гра перенесена з 23-го на 22-е жовтня, повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

"За рішенням УЄФА матч 3 туру групового раунду Ліги Європи "Металіст" - "Легія" перенесений у Київ на стадіон "Динамо" ім. В. В. Лобановського", - наголошується в повідомленні.

Поєдинок відбудеться 22 жовтня і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Раніше, перший домашній матч групового етапу "Металіст" провів на "Арені-Львів", а гру плей-офф кваліфікації провів на іншому столичному стадіоні НСК "Олімпійський".

Крім того, в рамках 3-го туру свій домашній матч повинен провести дніпропетровський "Дніпро". Найімовірніше, гра "Дніпро" - "Карабах" (Азербайджан) відбудеться 23-го жовтня на НСК "Олімпійський".

У свою чергу, київське "Динамо" матч 3-го туру проти данського "Ольборга" 23 жовтня проводить в гостях, у Данії.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня УЄФА прийняв рішення заборонити проводити матчі під своєю егідою в Харкові, Дніпропетровську та Одесі.