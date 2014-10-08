Президент фан-клубу Кличко зазначив, що Кличко-старший залишився задоволений боєм Усика

На "Львів-Арені" він сидів у першому ряду біля Віталія Кличка і після закінчення боксерського вечора поділився своїми враженнями про бій, повідомляє сайт офіційного фан-клубу.

«Віталій був дуже задоволений і результатом поєдинку, і тим, що продемонстрував на рингу Олександр, - зізнається Сергій. - Усик поставив ефектну фінальну крапку».

Тим часом Володимир Кличко відновив підготовку до бою проти болгарина Кубрата Пулєва. Зараз українець розбив свій тренувальний табір в Майамі (США), а фінальний етап підготовки традиційно проведе в австрійських Альпах.

«Я відвідував Володимира в австрійському Гоїнгу ще в серпні, - згадує Алексєєв. - Наш чемпіон тоді передав рукавички, в яких тренувався - вони були продані на аукціоні і всі кошти, виручені з продажу, пішли на допомогу дітям, постраждалим в АТО».

Тепер фан-клуб братів Кличко організовує фан-тур на поєдинок Володимира з Кубратом Пулєвим 15 листопада.

«Очікуємо, що в Гамбурзі Володимира підтримають близько 500 українців, - резюмує Сергій. - Також з'їдуться наші співвітчизники, які працюють у Німеччині та сусідніх країнах. Мені запам'ятався бій Кличка з поляком Маріушем Вахом, який відбувся в Гамбурзі 10 листопада 2012 року. Поєдинок тривав усі 12 раундів і пройшов на одному диханні. Від майбутнього бою я очікую чогось подібного. Все таки не варто забувати, що на професійному рингу Пулєв ще не знає гіркоти поразок - Кубрат виграв всі 20 своїх поєдинків. І в незалежному комп'ютерному рейтингу авторитетного міжнародного проекту boxrec.com болгарин по праву займає друге місце серед 1049 боксерів-професіоналів суперважкого дивізіону - відразу за Володимиром. Впевнений, розмова двох джентльменів за допомогою жестів буде дуже цікавою».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв був перенесений з 6 вересня на 15 листопада через травму українського чемпіона. Бій відбудеться у німецькому Гамбурзі.