Жіноча збірна України з баскетболу буде представлена на перших в історії Європейських іграх

Список країн-учасниць визначався відповідно до рейтингу, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У жіночих змаганнях буде представлена збірна України. Суперниками нашої команди стануть збірні Словенії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Росії, Румунії, Туреччини, Швейцарії, Іспанії, Ірландії, Чехії, Ізраїлю, Греції, Словаччини та Азербайджану.

Відповідно, у чоловічому турнірі будуть змагатися національні команди Румунії, Словенії, Литви, Греції, Сербії, Бельгії, Іспанії, Естонії, Ізраїлю, Росії, Азербайджана, Туреччини, Чехії, Швейцарії, Італії та Андорри.

Як повідомляв УНІАН, українські спортсмени вже вибороли 112 ліцензій у таких видах спорту як - плавання (19), вільна боротьба (16), веслування на каное (15), пляжний футбол (12), греко-римська боротьба (8), художня гімнастика (8), стрибки у воду (8), спортивна гімнастика (6), акробатична гімнастика (6), спортивна аеробіка (6), баскетбол 3х3 (4), стрибки на батуті (4).

І Європейські ігри відбудуться з 12 по 28 червня 2015 року у Баку. Понад 6 тисяч атлетів з 49 країн Європи у 20 видах спорту (16 з яких олімпійські та 4 неолімпійських) розіграють 253 комплекти нагород.