Президент МОК привітав Сергія Бубку з переобранням президентом НОК України

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

«Ви виконуєте нелегку місію, але блискуче з нею справляєтесь. Хочу висловити найщиріші вітання та побажати нових успіхів у Вашій діяльності з популяризації та розбудови олімпійського руху в Україні», - йдеться у повідомленні.

Томас Бах також засвідчив повну готовність Міжнародного Олімпійського Комітету надавати всебічну й постійну підтримку роботі Національного олімпійського комітету України.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 7 жовтня, на ХХІХ звітно-виборній Генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету Сергія Бубку було переобрано на пост президента НОК на наступне чотириріччя.

Кандидатуру Бубки висунули на пост президента НОК 49 суб’єктів олімпійського руху.

Сергій Бубка очолює Національний олімпійський комітет України з 2005 року.