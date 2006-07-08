Закінчився матч Німеччина - Португалія

У Штутгарті, на "Готтліб Даймлер Штадіоні" закінчився матч за бронзові медалі Чемпіонату світу з футболу - 2006 між збірними Німеччини й Португалії.

Німецька збірна почала гру дещо активніше, вже в перші десять хвилин створила дві небезпечні ситуації біля воріт Португалії і одну дуже небезпечну (Клозе).

Першу реальну нагоду забити гол збірна Португалії мала на 14 хвилині. Паулета на лінії захисників без офсайду отримав пас на вихід і опинився на ударній позиції. Олівер Кан узяв м`яч

На 19-й хвилині Рікарду лише в останню мить дістав м`яч, що летів навісом під штангу з 19 метрів, – бив Себастьян Кель.

Штрафний з 17 метрів на 23-й хвилині пробив Лукас Подольський, але Рікарду “прочитав” ситуацію і впевнено дістав м`яч в правому верхньому куті.

“Стандарти” біля португальських воріт ставали дедалі частішими, німці підсилювали натиск, португальцям часто не вдавалося перешкодити їм без порушення правил.

На 35-й хвилині ніхто з португальців не встиг на простріл Деку вздовж німецьких воріт.

Перша половина гри пройшла у важкій рівній боротьбі, але рахунок залишався нульовим.

Бастіан Швайнштайгер забив гол на 55-й хвилині. Він узяв гру на себе, в боротьбі із захисником змістився з лівого флангу в центр і з 20 метрів ударив підкрученим ударом під штангу. 1:0.

На 61-й майже з того ж місця Швайнштайгер подавав штрафний, і Армандо Петі зрізав м`яч в свої ворота. 2:0. У протоколі матчу гол записаний як автогол, хоча справедливіше записати його на Швайнштайгера.

Подальша гра проходила “без центру поля”. Юрген Клінсман замінив гольових нападаючих Мирослава Клозе (на Нойвілля) і Подольського (на Ханке). Португальці осаджували ворота збірної Німеччини, німці контратакували.

У контратаці вони забили й третій гол. Бастіан Швайнштайгер багато в чому повторив свій перший успіх: з того ж місця (але після поперечної передачі з правого краю), з тим же (але коротшим) рухом зліва в центр і ударом під штангу (але не по центру, а в кут). 3:0.

На 88-й хвилині Португалії вдалося відіграти один м`яч. Простріл справа від Луїша Фігу замкнув на дальній штанзі головою в падінні Нуну Гомеш. 3:1.

Бронзові медалі ЧС-2006 у збірної Німеччини.