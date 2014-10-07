Воротар краматорського "Авангарду" загинув від рук терористів ДНР

Про це заявив колишній прес-аташе краматорського клубу Костянтин Боцюн, повідомляє Чемпіон

"Пару годин тому мені повідомили страшну новину, Стьопа Чубенко, воротар молодіжної команди краматорського "Авангарду", загинув від рук свавільників-ватників ДНР... Найсумніше, що сталося це в Горбачево-Михайлівці - селі на 10 дворів, яке розташоване в кількох кілометрах від Нового Світу", - написав колишній прес-аташе Авангарду Костянтин Боцюн на своїй сторінці в Facebook.

"Чубенко зник ще 23 липня на Донецькому залізничному вокзалі. Через дві доби в передмісті столиці Донбасу був убитий прихильниками так званої ДНР", - додав Боцюн в своєму блозі.

Нагадаємо, Аванагрд"припинив виступи у першій лізі у зв'язку із захопленням Краматорська терористами.

Після звільнення міста керівництво клубу заявило, що команда може почати спокійно функціонувати.