Український футбольний арбітр отримав призначення на матч Євро

Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з Сергієм Бойком провести кваліфікаційну зустріч континентальної першості 2016 року між національними збірними командами Бельгії та Андорри, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Допомагатимуть Сергію Бойку асистенти Олександр Корнійко та Олександр Войтюк. Євген Арановський та Анатолій Абдула візьмуть участь у цій грі у якості додаткових асистентів арбітра. Четвертий арбітр – Сергій Беккер. Спостерігач арбітражу – Лейф Ліндберг (Швеція).

Матч відбудеться 10 жовтня о 20:45 за місцевим часом (21:45 за Києвом) у Брюсселі.