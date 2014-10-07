Український футбольний арбітр отримав призначення на матч Євро

18:17, 07 жовтня 2014
Спорт
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Український арбітр Сергій Бойко отримав призначення на матч відбіркового циклу чемпіонату Європи 2016 року.

Сергій Бойко проведе матч відбіркового циклу Євро / footboom.com

Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з Сергієм Бойком провести кваліфікаційну зустріч континентальної першості 2016 року між національними збірними командами Бельгії та Андорри, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Допомагатимуть Сергію Бойку асистенти Олександр Корнійко та Олександр Войтюк. Євген Арановський та Анатолій Абдула візьмуть участь у цій грі у якості додаткових асистентів арбітра. Четвертий арбітр – Сергій Беккер. Спостерігач арбітражу – Лейф Ліндберг (Швеція).

Матч відбудеться 10 жовтня о 20:45 за місцевим часом (21:45 за Києвом) у Брюсселі.

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