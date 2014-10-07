Сергій Бубка переобраний на пост президента НОК України

Про це повідомляє прес-служба НОК.

В засіданні форуму взяли участь президент Європейських Олімпійських Комітетів, член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, уповноважений президента МОК Томаса Баха Патрік Хіккі, керівники національних олімпійських федерацій, регіональних відділень НОК, фізкультурно-спортивних товариств, уславлені олімпійці, представники громадських та державних громадських організацій.

Відзначимо, що Сергій Бубка не лише має визначні спортивні здобутки, будучи уславленим Олімпійським чемпіоном, багаторазовим чемпіоном та рекордсменом світу зі стрибків з жердиною, але й володіє вагомим світовим досвідом як спортивний менеджер, працюючи членом Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету і віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Кандидатуру Сергія Бубки висунули на пост президента НОК 49 суб’єктів олімпійського руху.

Сергій Бубка очолює Національний олімпійський комітет України з 2005 року.