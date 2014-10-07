Кримський футбольний клуб СКЧФ може отримати фінансування протягом найближчих 10 днів

Про це заявив президент СКЧФ Олександр Красильников, повідомляє ТАСС.

СКЧФ, який дебютував цього літа у другій лізі першості Росії (зона "Південь"), в даний час йде на останньому, 22-му місці. Після восьми ігор команда має в своєму активі 4 очки - 1 перемога, 1 нічия. В останніх двох матчах севастопольці зазнали поразки (з однаковим рахунком 0:1). Головною причиною невдач став тривала фінансова криза клубу.

"Спонсор у нас є, - заявив Красильников. - Зараз у нас йдуть з ним певні переговори, але ніяких грошей ми поки не отримували. Думаю, що в найближчі 10 днів питання має бути вирішене. А зараз фінансова ситуація в клубі досить напружена. Але гравці поки що вірять, що все нормалізується, і продовжують грати, що називається, в борг. Після повернення додому з виїзного матчу відбудеться зібрання, на якому знову будемо говорити про невиплачених зарплатах".

Президент СКЧФ зізнався, що не має права оголошувати ім'я спонсора. "Таке його бажання. Може бути, потім на честь спонсора стадіон назвемо. А захоче залишитися інкогніто, то буде так".

"Підтримки міської влади ми зараз не відчуваємо ніякої, - продовжив Красильников. - Нещодавно у нас відбулися вибори, тому всім поки не до футболу. Зараз клуб повинен всім. З ініціативи вболівальників ми навіть підняли ціни на квитки на домашні матчі. Вони хоч і трохи, але розкуповуються. Виручені за квитки гроші теж йдуть в наш багатостраждальний бюджет".

На початку вересня СКЧФ заявив про можливий вихід з числа учасників першості Росії з-за важкого фінансового положення. Однак через кілька днів футболісти клубу з Севастополя прийняли рішення залишитися в цьому турнірі, так як отримали спонсора, якого їм знайшло Міністерства спорту РФ.

Як повідомляв УНІАН, у березні український Крим анексувала Росія, після чого місцеві футбольні клуби "Таврія" (Сімферополь), "Перлина" (Ялта) та ФК "Севастополь" (нині - СКЧФ) догравши сезон-2013/14 в чемпіонаті української Прем'єр-ліги вийшли з числа учасників змагань. Влітку 2014 року команди були прийняті Російським футбольним союзом до складу учасників чемпіонату Росії. Рішення про їх прийняття в чемпіонат іншої країни було оскаржено Федерацією футболу України в Міжнародній федерації футбольних асоціацій (ФІФА) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). ФІФА переклав відповідальність за прийняття остаточного рішення з цього питання на регіональну УЄФА. У свою чергу, Союз пропонує обом конфліктуючим сторонам домовитися і зволікає з прийняттям остаточного вердикту.