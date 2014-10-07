Кличко повернувся в тренувальний табір для підготовки до бою з Пулєвим

Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличко.

Перед початком одного з тренувань Кличко-молодший записав відеозвернення до своїх фанатів: «Привіт всім. Тут у Флориді я відновив тренування і готуюся, точніше, продовжую свою підготовку до поєдинку з Кубратом Пулєвим, який відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина). Всім гарного настрою. Побачимося!»

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв повинен був відбутися 6 вересня, проте був перенесений на 15 листопада через травму українця. Бій відбудеться у німецькому Гамбурзі.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».