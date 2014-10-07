Матч відбору Євро Білорусь - Україна судитимуть арбітри з Голандії

Арбітром матчу призначено 39-річного рефері з Нідерландів Пола ван Букела, повідомляє прес-служба ФФУ.

Асистентами арбітра на цьому матчі будуть Даві Госсенс та Бас ван Донген, а додатковими асистентами арбітра – Кевін Блом та Денніс Хіглер (усі - Нідерланди). Резервний арбітр – Патрік Лангкамп (Нідерланди).

Пол ван Букел − арбітр міжнародної категорії ФІФА з 2008 року. В його активі − робота на матчах кваліфікації Чемпіонату світу 2014 року.

Шляхи нідерландського арбітра з українськими збірними не перетиналися. Але ван Букел вже отримував призначення на матчі українських клубів у єврокубках, зокрема: «Шахтар» - «Вікторія» - 1:2 (1/16 фіналу Ліги Європи 2013/2014), «Слован» - «Дніпро» - 2:2 (4-й відбірковий раунд Ліги Європи 2012/13).

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Білорусь відбудеться 9 жовтня на «Борисов-Арені» у Борисові (Білорусь) і розпочнеться о 21:45 за київським часом.