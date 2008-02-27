На ”Олімпійському” розіграють автомобіль

Футбольний клуб “Арсенал” (Київ) у п’ятницю, 29 лютого, на національному спортивному комплексі “Олімпійський” проведе свято футболу.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент ФК “Арсенал” Вадим РАБІНОВИЧ.

За його словами, у програмі свята – конкурси, парад футбольних команд Києва, матч молодіжних команд, перша гра другого кола Вищої ліги цьогорічного Чемпіонату України з футболу “Арсенал” (Київ) – “Зоря“ (Луганськ), мегакараоке з Ігорем КОНДРАТЮКОМ та розіграш автомобіля від ФК “Арсенал”.

В.РАБІНОВИЧ зауважив, що автомобіль стане суперпризом безпрограшної лотереї.

При цьому лотерейні квитки не треба буде купувати, замість них при вході на стадіон кожному відвідувачу видаватиметься банкнота номіналом 1 гривня. Організатори свята розраховують, що гривня залишиться у кишені вболівальника і стане лотерейним квитком, останні п’ять цифр якого візьмуть участь у розіграші автомобіля.