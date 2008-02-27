Абрамович привезе «Челсі» в Москву

Власник "Челсі" Роман Абрамович вирішив провести один з етапів підготовки команди до сезону-2008/09 в Москві. 2-3 серпня лондонський клуб повинен взяти участь у змаганнях за участю чотирьох команд, пише англійське видання Daily Mail. У цей час в столиці Росії пройде Кубок Російських залізниць.

"Челсі" прилетить до Москви відразу після традиційного передсезонного турне Азією. За інформацією Daily Mail, в московському турнірі також візьмуть участь ЦСКА і голландський ПСВ.

Остаточне рішення про поїздку "Челсі" до Росії ще не ухвалене. Плани передсезонної підготовки команди стануть відомі ближче до кінця сезону-2007/08 і залежатимуть від того, чи одержать лондонці право зіграти в матчі за Суперкубок Англії (10 серпня). За цей трофей змагаються чемпіон Англії і володар Кубка країни.

Лента.ру