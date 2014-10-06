Українці вже вибороли 112 ліцензій на І Європейські ігри

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Ліцензії виборені у таких видах спорту - плавання (19), вільна боротьба (16), веслування на каное (15), пляжний футбол (12), греко-римська боротьба (8), художня гімнастика (8), стрибки у воду (8), спортивна гімнастика (6), акробатична гімнастика (6), спортивна аеробіка (6), баскетбол 3х3 (4), стрибки на батуті (4).

Відзначимо, що на І Європейських іграх в 11 видах спорту будуть розіграні ліцензії на Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляв УНІАН, з 12 по 28 червня 2015 року у Баку відбудуться перші в історії Європейські ігри. Більш ніж 6 тисяч атлетів з 49 країн Європи у 20 видах спорту (16 з яких олімпійські та 4 неолімпійських) розіграють 253 комплекти нагород.

У Баку-2015 буде представлено 20 видів спорту та 31 дисципліна, а саме: бадмінтон, вуличний баскетбол "3х3", бокс, боротьба (вільна, жіноча, греко-римська), велоспорт, водні види спорту (водне поло, плавання, стрибки у воду, синхронне плавання), волейбол, веслування на байдарках і каное, гімнастика (акробатика, аеробіка, стрибки на батуті, спортивна гімнастика, художня гімнастика), дзюдо, карате, легка атлетика, пляжний футбол, пляжний волейбол, настільний теніс, кульова стрільба, стрільба з лука, триатлон, тхеквондо, фехтування, самбо.