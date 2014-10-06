Провідний гравець збірної Білорусі з футболу отримав травму напередодні матчу з Україною
13:46, 06 жовтня 2014Спорт
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Гравець найсильнішого білоруського клубу БАТЕ (Борисов) і один з лідерів національної команди Віталій Родіонов не зіграє в майбутніх матчах відбору на Євро-2016 проти України і Словаччини.
Віталій Родіонов пропустить матч зі збірною України / eurosport.ru
Про це повідомляє офіційний Twitter Асоціації Білоруська федерація футболу (АБФФ).
Нападник отримав травму.
"У складі національної збірної ще одна зміна. На жаль, в майбутніх матчах через травму не зіграє Віталій Родіонов", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, матч між збірними Білорусі та України відбудеться 9 жовтня на «Борисов-Арені».
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