Провідний гравець збірної Білорусі з футболу отримав травму напередодні матчу з Україною

13:46, 06 жовтня 2014
Спорт
0

Гравець найсильнішого білоруського клубу БАТЕ (Борисов) і один з лідерів національної команди Віталій Родіонов не зіграє в майбутніх матчах відбору на Євро-2016 проти України і Словаччини.

Виталий Родионов пропустит матч со сборной Украины / eurosport.ru

Про це повідомляє офіційний Twitter Асоціації Білоруська федерація футболу (АБФФ).

Нападник отримав травму.

"У складі національної збірної ще одна зміна. На жаль, в майбутніх матчах через травму не зіграє Віталій Родіонов", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, матч між збірними Білорусі та України відбудеться 9 жовтня на «Борисов-Арені».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter