Провідний гравець збірної Білорусі з футболу отримав травму напередодні матчу з Україною

Про це повідомляє офіційний Twitter Асоціації Білоруська федерація футболу (АБФФ).

Нападник отримав травму.

"У складі національної збірної ще одна зміна. На жаль, в майбутніх матчах через травму не зіграє Віталій Родіонов", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, матч між збірними Білорусі та України відбудеться 9 жовтня на «Борисов-Арені».