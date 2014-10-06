Українка Світоліна виграла в першому колі тенісного турніру в Осаці

У матчі першого раунду харків'янка, посіяна під 3 номером, за 2 години 3 хвилини обіграла американську тенісистку Шелбі Роджерс, повідомляє Тенісний портал України.

Матч проходив у трьох сетах і закінчився з рахунком 7:6(2), 4:6, 6:1.

На рахунку Світоліної 5 ейсів.

Наступною суперницею українки стане японка Наомі Осака. Крім того, на цьому турнірі Світоліна зіграє ще й у парному розряді разом з японською тенісисткою Місакі Доі.

Зазначимо, що на цьому тижні Світоліна встановила новий особистий рекорд у рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Вона піднялася з 33-го на 31-е місце в табелі про ранги WTA.

У свою чергу, киянка Леся Цуренко на цьому тижні займає 95-у позицію (опустилася на 2 рядки), Марина Заневська - 128-у (-5), Катерина Козлова - 159-у (-1), Юлія Бейгельзімер - 166-у(+2), а Анастасія Васильєва - 173-ю (-9).