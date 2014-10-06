Загинув екс-гравець збірної України з футболу Сергій Закарлюка

Про це повідомляє Football.ua.

38-річний колишній гравець "Дніпра", ЦСКА, "Шахтаря", "Іллічівця", донецького "Металурга", "Ворскли", "Арсеналу" і "Полтави" знаходився в машині з футболістом охтирського "Нафтовика" Русланом Левігою. Не доїжджаючи 20-ти км до Полтави, автомобіль потрапив в аварію. Закарлюка загинув, Левіга вижив, зараз перебуває в лікарні, де був прооперований.

Уродженець Нікополя Сергій Закарлюка найбільше сезонів у чемпіонаті України провів у київському ЦСКА і його правонаступнику "Арсеналі" (11 в сумі). Також його гру прекрасно пам'ятають в Донецьку, де він виступав за "Металург" і "Шахтар", і маріупольському "Іллічівці", у складі якого він провів свій найрезультативніший сезон у вищій лізі - 12 голів у 29 матчах. У "Ворсклі" і ФК "Полтава" креативний півзахисник завершував кар'єру.

Всього у вищому дивізіоні Закарлюка зіграв 356 матчів і забив 75 м'ячів. За збірну України він зіграв 9 матчів у період з 2002 по 2004 рік.