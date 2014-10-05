"Динамо" обіграло "Шахтар" у матчі Прем'єр-ліги

У Києві завершився центральний матч 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" приймало донецький "Шахтар" і виграло з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Гра в Києві, як і зазвичай у протистоянні цих команд, пройшла у запеклій безкомпромісній силовій боротьбі, де команди не гребували застосовувати відверто грубі прийоми. В результаті, команди на двох отримали 7 жовтих карток і 1 червону.

У першому таймі перевагою володів "Шахтар", який регулярно масованими атаками загрожував воротам киян. Господарі поля відбили штурм своїх воріт, а після перерви вже самі нерідко загрожували воротам суперника.

Доля матчу вирішилася на 71-й хвилині, коли після навісу Андрія Ярмоленко з лівого флангу Домагой Віда завдав удару головою - воротар гірників Антон Каніболоцький відбив м'яч руками вгору, але той опустився на лінію і заскочив у ворота перед Адріано, який міг врятувати ситуацію, але не зорієнтувався і не вибив м'яч - 1:0.

Раніше сьогодні дніпропетровський "Дніпро" обіграв маріупольський "Іллічівець" - 1:0, а харківський "Металіст" обіграв запорізький "Металург" - 2:1.

Таким чином, після 8-ми турів у турнірній таблиці лідирує, як і раніше "Дніпро" - 22 очки, у "Динамо" - 20, а у "Шахтаря" - 18.