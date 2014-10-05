УПЛ, 8-й тур, "Динамо" - "Шахтар": онлайн відео-трансляція

Сьогодні в Києві проходить центральний матч 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає донецький "Шахтар".

У цьому матчі зійшлися 2-а і 3-я команди турнірної таблиці УПЛ.

У нинішньому сезоні компанію провідних команд країни становлять лише три клуби - дніпропетровський "Дніпро", "Шахтар" і "Динамо". І два з них зійшлися в очному протистоянні в Києві.

Суперництво "Динамо" і "Шахтаря" стало принциповим в кінці 90-х років, коли донецька команда почала реально боротися зі столичним колективом за "золото" національного чемпіонату. Правда, в останні роки донеччани повністю домінували на внутрішній арені, вигравши три чемпіонату Прем'єр-ліги поспіль. Втім, в нинішньому сезоні у гірників явні проблеми в грі і зараз вони займають 2-е місце в таблиці. Більше того, сьогодні вони і взагалі можуть переміститися на 3-е місце.

На даний момент в таблиці лідирує "Дніпро" - 22 очки, у "Шахтаря" - 18, а у "Динамо" - 17. "Дніпро" вже провів свою гру 8-го туру, вигравши у маріупольського "Іллічівця" з рахунком 1:0. А ось кияни і донеччани проведуть гру між собою. Лідера вони змістити не зможуть, а боротьба за другу сходинку в таблиці розгорнеться саме тут і зараз.

На котируваннях букмекерських контор, шанси обох команд практично рівні. На перемогу киян ставки приймаються з коефіцієнтом 2,75 до 1, у той час як на перемогу "Шахтаря" - 2,62 до 1, а на нічию - 3,5 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Динамо": 23. Рибка, 2. Данило Сілва, 6. Драгович, 24. Віду, 26. Бурда, 4. Велозу, 16. Сидорчук, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравець.

Запасні: 1. Шовковський, 34. Хачеріді, 9. Безус, 17. Рибалка, 29. Буяльський, 20. Гусєв О., 91. Теодорчик.

"Шахтар": 32. Каніболоцький А., 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицький, 13. Шевчук Ст., 6. Степаненко, 77. Ілсіньо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адріано.

Запасні: 30. П'ятов, 18. Ордець, 10. Бернард, 17. Фернандо, 11. Марлос, 8. Фред, 21. Гладкий.