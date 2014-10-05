Український плавець Сергій Фролов став переможцем етапу Кубку світу

Про це повідомляє Федерація плавання України.

Наш спортсмен фінішував першим на дистанції 1500 м вільним стилем. Його результат – 14:38.21.

Українець випередив практично на вісім секунд угорця Герджелі Гурта (14:46.29). Третім фінішував також угорський плавець Давід Верразто (14:53.13).

Четвертий етап Кубку світу проходить у Москві 4-5 жовтня.

Участь у змаганнях беруть найсильніші плавці з 25 країн. Україну представляє команда з 18 плавців: Дарина Зевіна, Сергій Фролов, Дмитро Оселедець, Ольга Товстоган, Тарас Бойчук, Олександр Карпенко, Єгор Чорний, Олександр Васильєв, Орина Якуба, Артур Артамонов, Маргарита Смирнова, Сергій Варварук, Віталій Алпатов, Олександр Баранець, Андрій Яськів, Андрій Хлопцов, Сергій Шевцов та Марина Колеснікова.