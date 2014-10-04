Усик нокаутував Брюера в першому титульному бою в кар'єрі

У Львові завершився вечір бою компанії К2 Promotions, де в головному бою український олімпійський чемпіон Олександр Усик завоював свій перший титул на професійному рингу.

В бою за титул Інтерконтинентального чемпіона WBO у важкій вазі українець здолав Даніела Брюера з ПАР.

Усик спочатку був фаворитом даного бою. Так, присутній у Львові почесний чемпіон світу Віталій Кличко за кілька хвилин до початку бою зазначив: "Мій прогноз - Усик продовжить свою серію нокаутів, буде п'ятий нокаут Усика, а в наступному році, думаю, буде бій за звання чемпіона світу. Скажу, що Олександр Усик дихає в потилицю Володимиру Кличко".

І вже з самого початку бою українець захопив перевагу. Наприкінці першого раунду в Усика пройшов прямий удар в голову. Втім, Брюер не тільки витримував удари, але й небезпечно контратакував.

В подальшому Усик нарощував свою перевагу, але суперник зумів протриматися цілих 6 раундів і лише в кінцівці 7-го, коли у південноафриканця запливло око і він вже не міг чинити опір, Усик серією ударів відправив його в нокаут.

Таким чином, Усик здобув п'яту перемогу в п'яти боях на професійному рингу. Більше того, усі свої перемоги він здобував достроково нокаутом.