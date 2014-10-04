"Чорноморець" зіграв внічию з донецьким "Металургом" у матчі УПЛ

В Одесі завершилася матч 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав донецький "Металург" і зіграв внічию - 2:2.

Доля матчу була вирішена в кінцівці гри.

Одесити набагато впевненіше розпочали матч і вже на 17-й хвилині відкрили рахунок. Арбитро призначив пенальті за порушення правил, коли Едуард Соболь збив Володимира Аржанова. 11-метровий впевнено реалізував Олексій Гай. Голкіпер донеччан Олександр Бандура вгадав кут удару, але не дотягнувся до м'яча.

Тим не менш, ще до перерви гості зуміли зрівняти рахунок. Гол забив Константінос Макрідіс. Після першого удару Макрідіса під м'яч ліг Опанасенко, але з другої спроби кіпріот відправив м'яч у сітку рикошетом від Павла Кутаса, чим дезорієнтував воротаря Євгена Паста. А на 52-й хвилині після довгої передачі з глибини поля гравець "Металурга" Микола Морозюк увійшов у штрафну, пригальмував і класно пробив у дальній верхній кут - 2:1 на користь гостей.

Піти від поразки одесити зуміли в самій кінцівці. На 87-й хвилині після навісу з кутового захисники не встежили за Русланом Фоміним, який потужним ударом вразив ворота - 2:2.

Раніше у 8-му турі донецький "Олімпік" обіграв львівські "Карпати" - 1:0, луцька "Волинь" зіграла внічию з полтавською "Ворсклою" - 2:2, а луганська "Зоря" обіграла ужгородську "Говерлу" - 2:1.

Тур завершиться трьома матчами у неділю, 5 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, центральною грою туру стане протистояння київського "Динамо" і донецького "Шахтаря". Гра відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" о 19.30. УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу.