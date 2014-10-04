Гандбольний "Мотор" програв Дюнкерку" в матчі Ліги чемпіонів

У київському Палаці спорту відбувся матч 2-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому чемпіон України запорізький "Мотор" поступився французькому "Дюнкерку" з рахунком 21:23.

Доля матчу вирішилася в кінцівці гри.

На початку матч проходив у рівній і напруженій боротьбі і лише в середині першого тайму запоріжці відпустили суперника в рахунку на 2 м'ячі - 4:6. Головному тренеру команди Сергію Бебешко довелося взяти тайм-аут, що цілком позитивно вплинуло на гравців команди. Після хвилинної перерви "Мотор" забив три голи поспіль і вийшов вперед - 7:6. Кінцівка тайму пройшла у рівній боротьбі і 30-хвилинка завешилась з рахунком 10:9 на користь українського клубу.

Після перерви команди продовжили грати в "очко в очко" і вже до середини тайму стало зрозуміло, що доля матчу вирішиться в самій кінцівці. У вирішальний момент більш холоднокровними і точними виявилися чемпіони Франції, які не лише вийшли вперед, але і впевнено відіграли в захисті у вирішальній атаці "Мотора". А потім французи забили ще один гол - 21:19 на користь "Дюнкерка".

Найрезультативнішими гравцями матчу у складі українського клубу стали Сергій Бурка і Микола Стецюра - по 5 голів. У складі переможців відзначився Жюльєн Емоне - 6 голів.

Таким чином, "Мотор" програв другий матч поспіль на старті Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому український чемпіон в гостях програв угорському клубу "Пік" з міста Шегед - 26:27.