Українка Зевіна завоювала золото і срібло на етапі Кубка світу з плавання

Про це повідомляє пресс-служба Федерації плавання України.

Наша спортсменка завоювала золото на дистанції 50 м на спині. Її результат – 26.33. Цей результат став також новим рекордом України на цій дистанції. Раніше найвищим вважався результат плавчині Катерини Зубкової, який вона встановила шість років тому на чемпіонаті Європи у хорватській Рієці (26.65).

Д.Зевіна випередила датчанку Міе Нільсен, яка завоювала срібло (26.44), а також – світову рекордсменку та дворазову володарку Кубку світу угорку Катінку Хоссу (26.78).

Пізніше Зевіна також виборола срібло на 200 м на спині із результатом 2:02.87. Першою завершила заплив Катінка Хоссу (2:02.05), третьою – Анастасія Осіпенко (2:06.59).

Четвертий етап Кубку світу проходить у Москві 4-5 жовтня. Участь у змаганнях беруть найсильніші плавці з 25 країн.

Україну представляє команда з 18 плавців - Дарина Зевіна, Сергій Фролов, Дмитро Оселедець, Ольга Товстоган, Тарас Бойчук, Олександр Карпенко, Єгор Чорний, Олександр Васильєв, Орина Якуба, Артур Артамонов, Маргарита Смирнова, Сергій Варварук, Віталій Алпатов, Олександр Баранець, Андрій Яськів, Андрій Хлопцов, Сергій Шевцов та Марина Колеснікова.