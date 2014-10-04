УПЛ, 8-й тур, "Чорноморець" - "Металург" (Донецьк): онлайн відео-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає донецький "Металург".

У цьому матчі зійшлися команди, що знаходяться прямо на екваторі турнірній таблиці Прем'єр-ліги - 7-й і 8-й рядки з 14 колективів.

У нинішньому сезоні одесити вибули з п'ятірки провідних команд України, так само як і харківський "Металіст". Після чого група лідерів Прем'єр-ліги скоротилася до трьох колективів. "Чорноморець" досить посередньо виступає в чемпіонаті України, вигравши 2 зустрічі з 7, за 3 нічиїх та 2 поразок - 9 очок. Крім того, команда провалила євросезон, вибувши з розіграшу Ліги Європи вже на стадії кваліфікаційних змагань.

У свою чергу, "Металург" як і раніше є міцним середняком українського футболу, посідаючи 8-е місце в таблиці. У донеччан на 1 очко менше, ніж у одеситів. У 7 матчах "Металург" здобув 2 перемоги, 2 рази зіграв внічию і 3 рази програв - 8 балів.

На котируваннях букмекерських контор фаворитами гри є господарі поля. На перемогу "Чорноморця" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,05 до 1, на нічию - 3,5 до 1, на перемогу "Металурга" - 3,9 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Чорноморець": 44. Паст, 11. Бобко, 77. Кутас, 24. Гречишкін, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сіваков, 39. Опанасенко, 42. Зубейко, 19. Фомін.

Запасні: 13. Мартищук, 25. Мартиненко, 33. Слінкін, 52. Тейку, 94. Данченко О., 26. Шиндер, 27. Балашов.

"Металург" Д: 12. Бандура, 4. Чечер, 61. Соболь, 5. Путівцев, 7. Морозюк, 8. Нельсон, 9. Лазіч, 13. Макрідіс, 18. Нойок, 19. Овсепян, 21. Адорно.

Запасні: 1. Паньків, 2. Барановський, 23. Насонов, 44. Прийма, 20. Федотов, 14. Олександрі, 77. Дегтярьов.