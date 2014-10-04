На грі "Динамо" - "Шахтар" очікується рекорд відвідуваності сезону

На матчі київського "Динамо" з донецьким «Шахтарем», який відбудеться у неділю на НСК «Олімпійський», очікується локальний рекорд відвідувань матчів «Динамо» на своїй домашній арені у поточному сезоні.

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Нагадаємо, що найбільшу глядацьку аудиторію зібрав недавній поєдинок групового етапу Ліги Європи, в якому «біло-сині» впевнено переграли румунський «Стяуа» - 3:1. Матч відвідали 28,280 глядачів.

У чемпіонаті України, поки найвищий показник відвідуваності був зафіксований на матчі 1-го туру УПЛ проти полтавської «Ворскли», на якому побували 18,630 вболівальників.

Як відомо, матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться на НСК "Олімпійський" 5 жовтня. Початок гри о 19.30.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу.