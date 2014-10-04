Помер легендарний радянський футболіст Федір Черенков

У віці 55 років помер легендарний півзахисник московського "Спартака" і збірної СРСР Федір Черенков.

Про це з посиланням на президента академії "Спартака", яка носить ім'я прославленого гравця, Сергія Родіонова повідомляє "Спорт - Експрес".

У складі збірної СРСР футболіст відіграв 34 матчі, в яких забив 12 м'ячів. Він виступав у команді в один час з київськими динамівцями Олегом Блохіним, Володимиром Безсоновим, Сергієм Балтачей та ін.

Черенков - рекордсмен за кількістю проведених матчів за "Спартак", чемпіон СРСР (1979, 1987, 1989) і Росії (1993), бронзовий призер Олімпіади-1980, володар Кубка Росії (1994). У 1983 і 1989 роках Черенкова визнавали кращим футболістом СРСР. У 2009 році Черенков отримав нагороду Російського футбольного союзу "Легенда футболу".