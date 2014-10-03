Андрій Ярмоленко продовжив контракт з київським "Динамо"

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Контракт продовжено терміном на 1 рік. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Сам гравець після підписання нового контракту зазначив: "Кілька днів тому ми зустрілися з президентом клубу і прийняли рішення продовжити мій контракт з клубом на рік. В принципі, я готовий був продовжити відносини з моїм рідним клубом і на більш тривалий термін. Але, беручи до уваги всі обставини, ми з Ігорем Михайловичем (Суркісом - УНІАН) вирішили, що таке рішення буде оптимальним. Як один зі старожилів команди, її віце-капітан, я хочу бути корисним своєму рідному клубу, його вболівальникам і, в сенсі, спортивних перемог, і в плані зміцнення його благополуччя і міжнародного авторитету. Незважаючи на те, що мені, безумовно, хотілося б в майбутньому пограти і в більш сильному європейському чемпіонаті, поки я хочу грати і добиватися успіхів саме в київському «Динамо». Я люблю свій клуб, наше місто і прекрасних вболівальників. Упевнений, що я ще не сказав тут свого головного слова".

Ярмоленко виступає в "Динамо" з 2007 року. У складі команди ставав чемпіоном (2009). неодноразовим срібним і бронзовим призером української футбольної Прем'єр-ліги, а також володарем Кубка і Суперкубка України.