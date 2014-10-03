Гандбольний "Мотор" проведе перший домашній матч Ліги чемпіонів проти французького "Дюнкерка"

Це буде матч 2-го туру групового турніру найпрестижнішого єврокубка, повідомляє прес-служба ГК "Мотор".

У першому турі Ліги чемпіонів «Мотор» у гостях мінімально поступився угорському «Пік Сегед» - 26:27. У свою чергу, «Дюнкерк» вдома програв датському «Ольборгу» з рахунком 21:26. Тому майбутній матч буде дуже принциповим.

«Дюнкерк» називають головною сенсацією минулого клубного сезону в Європі. Підопічні Патріка Казаля вперше у своїй історії завоювали національне золото, залишивши за спиною багатий «ПСЖ» і «Монпельє», що має ряд гравців Топ-рівня. А до цього в їх активі було тільки три трофеї - Кубок ліги, Кубок і Суперкубок Франції. В груповий турнір ЛЧ «Дюнкерк», як і «Мотор», потрапив у другий раз, але на відміну від українців нічим особливим під час свого дебюту там не запам'ятався - в минулому році замкнув свій секстет, зосередившись на боротьбі в національному чемпіонаті. Цікаво, що в новому сезоні команда стартувала несподівано блякло, зазнавши поразки в трьох матчах чемпіонату Франції і домашнє фіаско у першому турі ЛЧ від «Ольборга». З гравців особливо варто відзначити чемпіона Європи-2014 Венсана Жерара, який два останні сезони визнавався кращим воротарем французької елітної ліги.

Згідно з регламентом, у наступний раунд змагань виходить по 4 команди з кожної групи. «Мотор» виступає в групі D, де також грають польський «Віве Кельце», угорський «Пік Сегед», данський «Ольборг», французький «Дюнкерк» та швейцарський «Кадеттен Шаффхаузен».