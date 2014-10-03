Церемонію відкриття Європейських Ігор у Баку поставить режисер церемонії Олімпіади-2004 в Афінах

Проведенням церемоній відкриття і закриття Баку-2015 займеться американська продюсерська компанія Five Currents, повідомляється в релізі Оргкомітету.

"Церемонія відкриття Європейських Ігор Баку 2015 відкриє світу азербайджанську культуру і покаже роль Баку, як міста-господаря ігор, в сучасній Європі", - йдеться в повідомленні.

Папаіоанну насамперед відомий, як художній керівник Церемонії відкриття літніх Олімпійських Ігор в Афінах у 2004 рік. Крім того, він актор, хореограф, виконавець та автор яскравих театральних постановок.

Президент Греції нагородив Папаіоанну Золотим Хрестом Ордена Пошани за видатні досягнення в мистецтві, під час роботи на Олімпійських іграх-2004. З тих пір він створив ряд новаторських шоу, які побачили сотні тисяч глядачів по всьому світу.

«Покладання на мене обов'язків щодо організації церемонії відкриття Європейських Ігор Баку 2015 є zr честю, так і викликом. Моє завдання - розповісти загальну людську історію з використанням основних елементів азербайджанської культури в сучасній, винахідливій і грайливій манері, але з дотриманням повної поваги до величезного культурного багатства», - заявив Папаіоанну.

Як повідомляв УНІАН, I Європейські ігри пройдуть в Баку з 12 по 28 червня 2015 року.