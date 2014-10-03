"Дніпро" зіграв внічию з "Сент-Етьєном" (результати матчів Ліги Європи)
00:14, 03 жовтня 2014Спорт
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Гра у Франції завершилася без голів - 0:0.
Ліга Європи / uefa.com
Ліга Європи 2-й тур.
Торіно - ФК Копенгаген - 1:0
ХІК - Брюгге - 0:3
Вільярреал - Аполлон - 4:0
Цюріх - Боруссія - 1:1
Астерас - Партизан - 2:0
Тоттенхем Хотспур - Бешикташ - 1:1
Астра - Зальцбург - 1:2
Селтік - Динамо Зг - 1:0
Динамо М - ПСВ - 1:0
Ешторіл-Прая - Панатінаїкос - 2:0
Інтер - Карабах - 2:0
Сент-Етьєн - Дніпро - 0:0
Краснодар - Евертон - 1:1
Вольфсбург - Лілль - 1:1
Динамо К - Стяуа - 3:1
Динамо Мн - Фіорентина - 0:3
Локерен - Металіст - 1:0
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