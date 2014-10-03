"Дніпро" зіграв внічию з "Сент-Етьєном" (результати матчів Ліги Європи)

Гра у Франції завершилася без голів - 0:0.

Ліга Європи 2-й тур. Торіно - ФК Копенгаген - 1:0 ХІК - Брюгге - 0:3 Вільярреал - Аполлон - 4:0 Цюріх - Боруссія - 1:1 Астерас - Партизан - 2:0 Тоттенхем Хотспур - Бешикташ - 1:1 Астра - Зальцбург - 1:2 Селтік - Динамо Зг - 1:0 Динамо М - ПСВ - 1:0 Ешторіл-Прая - Панатінаїкос - 2:0 Інтер - Карабах - 2:0 Сент-Етьєн - Дніпро - 0:0 Краснодар - Евертон - 1:1 Вольфсбург - Лілль - 1:1 Динамо К - Стяуа - 3:1 Динамо Мн - Фіорентина - 0:3 Локерен - Металіст - 1:0

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