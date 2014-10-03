"Дніпро" зіграв внічию з "Сент-Етьєном" (результати матчів Ліги Європи)

00:14, 03 жовтня 2014
Спорт
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Гра у Франції завершилася без голів - 0:0.

Лига Европы / uefa.com

Ліга Європи 2-й тур.

Торіно - ФК Копенгаген - 1:0

ХІК - Брюгге - 0:3

Вільярреал - Аполлон - 4:0

Цюріх - Боруссія - 1:1

Астерас - Партизан - 2:0

Тоттенхем Хотспур - Бешикташ - 1:1

Астра - Зальцбург - 1:2

Селтік  - Динамо Зг - 1:0

Динамо М - ПСВ - 1:0

Ешторіл-Прая - Панатінаїкос - 2:0

Інтер - Карабах - 2:0

Сент-Етьєн - Дніпро - 0:0

Краснодар - Евертон - 1:1

Вольфсбург - Лілль - 1:1

Динамо К - Стяуа - 3:1

Динамо Мн - Фіорентина - 0:3

Локерен - Металіст - 1:0

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