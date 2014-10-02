Ліга Європи: "Динамо" виграло, "Металіст"програв

У Києві та бельгійському Локерені завершилися матчі Ліги Європи, в яких київське "Динамо" обіграло румунський "Стяуа" (Бухарест) - 3:1, а харківський "Металіст" програв "Локерену" - 0:1.

Це були ігри 2-го туру групового етапу змагань.

Матч у Києві з самого початку проходив з перевагою господарів поля і в кінцівці першого тайму перевага була втілена в гол. На 40-й хвилині гол забив Андрій Ярмоленко. Юнес Беланда закинув м'яч у штрафну, де Ярмоленко в боротьбі з захисником в дотик переправив м'яч у сітку. А в середині другого тайму подвоїв перевагу господарів поля Артем Кравець. Джермейн Ленс навісив справа, Ярмоленко в дотик з лінії воріт віддав назад, до кута воротарського майдачнику, а там набіг Кравець, який також у дотик забив м'яч у сітку.

Втім, цей момент не став визначальним у грі. На 89-й хвилині гру загострив своїм голом Рауль Русеску. Після подачі з кута поля, Клаудіу Кешеру віддав пас п'ятою на дальню штангу, де Русеску з метра головою відправив м'яч у сітку - 2:1. А остаточно долю матчу на 2-й доданій арбітром хвилині вирішив точним ударом динамівець Лукаш Теодорчик. Сергій Рибалка підіграв собі рукою, румуни зупинилися, а динамівці побігли атакувати. Ярмоленко справа зробив пас, а Теодорчик в дотик з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у сітку - 3:1.

Гра в бельгійському Локерені проходила з помітною перевагою господарів поля, але харків'яни, що відчувають останнім часом великі проблеми і з грою, і зі складом команди, до пори, до часу витримували натиск господарів. Тим не менш, на 74-й хвилині черговий провал на правому фланзі захисту "Металіста" використав Нілл де Паув, який потужно і точно пробив у дальній кут - 1:0.

Також у другому турі ЛЄ відбудеться матч "Сент-Етьєн" - "Дніпро". Гра розпочнеться о 22.05 за київським часом.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.