Кількість учасників Юнацької ліги УЄФА збільшиться в два рази

Рішення про це було прийнято на засіданні Виконавчого комітету УЄФА, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Як і раніше, 32 юнацьких колективу клубів-учасників групової стадії Ліги чемпіонів будуть ділитися на вісім груп по чотири команди.

Разом з цим ще 32 команди з країн з найвищим рейтингом, які стали переможцями першостей серед юнаків, зможуть потрапити на турнір паралельним шляхом. Між собою вони зіграють два відбіркових раунди по два матчі. Вісімка найсильніших потрапить в стикові матчі з колективами, які посіли другі місця у груповому етапі. А переможець вийде в стадію 1/8 фіналу.

В 1/8 зустрінуться команди, які посіли перше місце в своїх групах, і тріумфатори стикових матчів. Проводитиметься лише один поєдинок, господарів визначить жеребкування. У чвертьфіналі також передбачається тільки одна гра з таким самим форматом. Півфінали і фінал, як і зараз, проведуть в рамках міні-турніру на одному стадіоні.

Нововведення торкнулися і вікових обмежень. Тепер кожна команда зможе внести в заявку не більше трьох футболістів віком до 20 років. Решта, як і раніше, повинні потрапляти в категорію до 19 років.

- Вважаю, що такі зміни підуть на користь турніру, - прокоментував нововведення директор Академії ФК «Шахтар» Олександр Фундерат. - Ми двічі брали участь у Юнацькій лізі УЄФА. Однозначно можу сказати, що для розвитку футболу це великий крок вперед. Другий шлях, по якому можна потрапити на ці змагання, змусить клуби підтягнути їх юнацькі колективи, а це допоможе їм своїми силами завоювати путівку. Справа в тому, що є чимало випадків, коли перша команда не займає місця, які гарантують потрапляння в Лігу чемпіонів, але при цьому у неї дуже сильна академія. Таким чином, УЄФА дає їм шанс. До того ж це розширення, популяризація та розвиток футболу. Тим більше вибрали вдалий вік, 19 років - перехідний період для гравця з дитячого спорту в дорослий. Так і завдяки цьому ми можемо підготувати молодих футболістів вже з єврокубковим досвідом. Потім їм легше буде потрапляти в елітні команди. Також турнір покращиться за рахунок того, що будуть залучені нові країни, додасться географічне розмаїття. Думаю, тим самим інтерес до юнацького футболу зросте як з боку селекції, так і з боку ЗМІ та вболівальників.

Як повідомляв УНІАН, в нинішньому розіграші Юнацької ліги УЄФА донецький "Шахтар" провів два матчі, вигравши у іспанського "Атлетик" з Більбао (2:0) і зігравши внічию з португальським "Порту" - 1:1.