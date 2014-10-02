Київське "Динамо" заборонило фанатам вивішувати антиросійський банер на матчі Ліги Європи

15:45, 02 жовтня 2014
Спорт
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Керівництво футбольного клубу "Динамо" (Київ) заборонило своїм уболівальникам вивішувати на НСК "Олімпійський" під час матчу Ліги Європи з румунським "Стяуа" банер "УЄФА - ми дбаємо про Росію".

Из-за антироссийского баннера проблемы могут быть и у

Про це повідомляється на офіційній клубній сторінці в Facebook.

Причини такого рішення не повідомляються.

"Офіційно! Банер "UEFA-we care about Russia" заборонений на єврокубках в Україні. Без обґрунтувань" - свідчить повідомлення.

Саме такий банер вивісили львівські вболівальники під час матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" (Донецьк) - "Порту" (Португалія), який пройшов у вівторок, 30 вересня, у Львові.

Тепер донеччанам загрожують санкції, а стадіон у Львові, за кулуарною інформацією, УЄФА взагалі може виключити зі списку футбольних арен.

Як повідомляв УНІАН, матчі Ліги Європи "Динамо" - "Стяуа" відбудеться 2 жовтня на НСК "Олімпійський". Початок гри о 20.00.

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