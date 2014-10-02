Координаційна комісія МОК задоволена прогресом Ріо-де-Жанейро у підготовці до Ігор-2016

В Комісії залишились задоволені прогресом, який був досягнутий за останні півроку, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

В рамках свого триденного візиту Комісія, до складу якої входить член Виконкому МОК, президент НОК України Сергій Бубка, відвідали Олімпійський парк, поле для гольфу, Олімпійське селище, а також об’єкти Паралімпіади.

В інспектуванні разом з представниками МОК брала участь і президент Бразилії Ділма Руссефф.

«Ми їдемо із задоволенням від прогресу, який був досягнутий з моменту нашого останнього візиту в березні. Ми, як і раніше, впевнені, що, незважаючи на дуже щільний графік наші бразильські партнери зможуть провести вельми успішні Ігри», - зазначила голова комісії Наваль ель Мутавакель .

Наступний візит Координаційної комісії МОК запланований на лютий 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше члени МОК неодноразово висловлювали свою стурбованість повільними темпами будівництва об`єктів та інфраструктури Ігор-2016. Висловлювалися побоювання з приводу можливостей повноцінно провести Ігри на найвищому рівні.

XXXI Літні Олімпійські ігри відбудуться в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 5 по 21 серпня 2016 року.