Координаційна комісія МОК задоволена прогресом Ріо-де-Жанейро у підготовці до Ігор-2016
В столиці Ігор XXXI Олімпіади – Ріо-де-Жанейро (Бразилія) - завершився 7-й візит Координаційної комісії Міжнародного Олімпійського Комітету
В Комісії залишились задоволені прогресом, який був досягнутий за останні півроку, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
В рамках свого триденного візиту Комісія, до складу якої входить член Виконкому МОК, президент НОК України Сергій Бубка, відвідали Олімпійський парк, поле для гольфу, Олімпійське селище, а також об’єкти Паралімпіади.
В інспектуванні разом з представниками МОК брала участь і президент Бразилії Ділма Руссефф.
«Ми їдемо із задоволенням від прогресу, який був досягнутий з моменту нашого останнього візиту в березні. Ми, як і раніше, впевнені, що, незважаючи на дуже щільний графік наші бразильські партнери зможуть провести вельми успішні Ігри», - зазначила голова комісії Наваль ель Мутавакель .
Наступний візит Координаційної комісії МОК запланований на лютий 2015 року.
Як повідомляв УНІАН, раніше члени МОК неодноразово висловлювали свою стурбованість повільними темпами будівництва об`єктів та інфраструктури Ігор-2016. Висловлювалися побоювання з приводу можливостей повноцінно провести Ігри на найвищому рівні.
XXXI Літні Олімпійські ігри відбудуться в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 5 по 21 серпня 2016 року.