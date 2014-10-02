Міжнародний союз велосипедного спорту підтвердив проведення київської велогонки Race Horizon Park 2015

Інформацію про це офіційно підтвердили в Міжнародному Союзі велосипедистів (UCI), внісши три одноденки в календар Europe Tour на 2015-й рік, повідомляється в прес-релізі оргкомітету змагань.

З нового сезону перегони отримають власні імена. Замість Race Horizon Park-1,2,3 міжнародні змагання отримали імена - Race Horizon Park for Peace, Race Horizon Park Maidan, Horizon Park Classic.

«У 2014-му році ми провели п'ятничний заїзд під брендом «Велогонка заради Миру». І отримали позитивний відгук від спортсменів, так і від глядачів, тому було прийнято рішення закріпити за п'ятничної гонкою цю назву - Race Horizon Park for Peace, - зазначив Олександр Башенко, організатор Race Horizon Park і віце-президент Федерації велоспорту України. - Традиційна суботня гонка у нас проходить на Хрещатику стартує з Майдану Незалежності, тому суботній заїзд буде називатися - Race Horizon Park Maidan. А недільна гонка, яка стартує за адресою вулиця Миколи Грінченка, 4, де починалися перші київські перегони, і, по суті, історія українського велоспорту, пройде під назвою - Horizon Park Classic».

За сім попередніх років у столичній велогонці взяли участь сотні найсильніших велогонщиків з Європи та Азії. Австрія, Болгарія, Греція, Польща, Німеччина, Грузія, Італія, Молдова, Румунія, Словаччина, Азербайджан, Казахстан, Білорусь, Сербія і безліч інших країн виставляли на змагання до Києва свої команди.

У 2012-му році Київська велогонка вперше пройшла під егідою UCI як одноденка категорії 1.2, в 2013 відбулося вже дві міжнародні гонки, а в цьому році їх пройшло вже три. Незважаючи на нові імена, всі гонки залишаться однією загальною спортивною подією - Race Horizon Park, в рамках якої проходить і Всеукраїнський Велодень.