Ліга Європи, 2-й тур, "Тоттенхем" - "Бешикташ": онлайн відео-трансляція

Це буде матч 2-го туру групового етапу змагань.

У столиці Англії зійдуться 6-я команда Прем'єр-ліги та 3-ї клуб за підсумками минулого сезону турецької Суперліги.

В турнірній таблиці групи С Ліги Європи після першого туру спостерігається повна рівність команд. "Тоттенхем" у першому турі на виїзді зіграв внічию з сербським "Партизаном" з Белграда - 0:0, а "Бешикташ" на своєму полі поділив очки з грецьким "Астерасом" - 1:1. Тому майбутній матч стане вкрай важливим для обох команд.

Цікаво, що у "Бешикташа" вже був неприємний досвід протистояння з англійським клубом в нинішньому сезоні. У плей-офф відбіркового циклу Ліги чемпіонів в серпні стамбульська команда за сумою двох матчів поступилася іншому клубу з Лондона - "Арсеналу" - 0:0 вдома і 0:1 в гостях. Після цього "Бешикташ" попрощався з головним клубним турніром Європи і перемістився в Лігу Європи. При цьому, раніше "Бешикташ" на рівних грав з грандами англійського футболу і обігрував середняків. Так, у сезоні 2009/10 в Лізі чемпіонів стамбульці обмінялися гостьовими перемогами з "Манчестер Юнайтед" на груповому етапі - двічі по 0:1. А в сезоні 2003/04 на тому ж етапі "Бешикташ" обмінявся вже домашніми перемогами з лондонським "Челсі" - по 2:0.

У Лізі Європи в сезоні 2011/12 турецька команда обмінялася домашніми перемогами з "Сток Сіті" - 3:1 і 1:2.

У свою чергу, "Тоттенхем Хотспур" з турецькими командами раніше ніколи не зустрічався.

У сьогоднішньому матчі аналітики букмекерських контор вважають явним фаворитом господарів поля. На перемогу "Тоттенхема" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,62 до 1, на нічию - 3,6 до 1, а на перемогу турецького клубу - 5,25 до 1.