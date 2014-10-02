Ліга Європи, 2-й тур, "Сент-Етьєн" - "Дніпро": онлайн відео-трансляція

Це буде гра 2-го туру групового етапу змагань.

У цьому матчі зійдуться лідер чемпіонату української Прем'єр-ліги і 6-а команда французької Ліги 1.

"Дніпро" впевнено стартував в національному чемпіонаті, де поки не зазнав жодної поразки. Команда лідирує у турнірній таблиці Прем'єрі-ліги, випереджаючи і донецький "Шахтар"і київське "Динамо". У той же час, старт в єврокубках для підопічних Мирона Маркевича вийшов не зовсім вдалим. Спочатку команда вибула з розіграшу Ліги чемпіонів, а в першому турі групового етапу Ліги Європи поступилася італійському "Інтеру" (Мілан) з рахунком 0:1.

Головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич бачить причину невдач команди в тому, що ніяк не вдається зібрати оптимальний склад: "На жаль, ми не можемо повністю зібрати склад, який би мені хотілося, це головна причина того, що ми так мало забиваємо. В принципі, з міланським «Інтером» (у першому турі ЛЄ) була така нічийна гра, яка нас влаштовувала, але на жаль, видалення завадило нам домогтися потрібного результату".

З урахуванням програшу в першому матчі, зараз дніпропетровській команді необхідно налаштовуватися тільки на перемогу.

У свою чергу, "Сент-Етьєн" також втратив очки у першому турі Ліги Європи несподівано зігравши внічию з азербайджанським "Карабахом" - 0:0.

Таким чином, матч є вкрай важливим для обох команд.

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом гри французьку команду. Ставки на перемогу "Сент-Етьєна" приймаються з коефіцієнтом 1,95 до 1, на нічию - 3,3 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 3,9 до 1.

Матч "Сент-Етьєн" - "Дніпро" розпочнеться о 22.05 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію гри.

Стали відомі стартові склади команд:

"Сент-Етьєн": 1. Рюфф`є, 29. Клер, 10. Табану, 18. Лемуань, 22. Байял Салл, 23. Клеман, 24. Перрен, 26. Коад, 7. Градель, 13. ван Волфсвінкель, 22. Монне-Паке.

Запасні: 30. Мулен Ж., 19. Погба Ф., 11. Молло, 20. Корнь`є, 23. Брізон, 33. Діоманде, 12. Сен-Максімен.

"Дніпро": 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стрініч, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 7. Канкава, 18. Зозуля, 20. Бруно Гама, 89. Політило, 4. Кравченко С., 9. Калініч.

Запасні: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 90. Мігунов, 10. Коноплянка, 11. Селезньов.