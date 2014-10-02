Старт чемпіонату української баскетбольної Суперліги перенесено на тиждень через фінансові проблеми клубів

Про це повідомляє прес-служба Асоціації баскетбольних клубів України (АБКУ) "Суперліга".

Зокрема, у повідомленні йдеться: "01 жовтня 2014 р. до Суперліги надійшло звернення п’яти клубів про перенос початку XXIV Чемпіонату України серед команд Суперліги на тиждень. Вказаний термін необхідний для вирішення питань, пов’язаних з фінансуванням клубів в сезоні 2014-15 рр. Звернення підтримала більшість клубів Суперліги".

АБКУ «Суперліга» звернулась до Федерації баскетболу України з прохання розпочати Чемпіонат 10 жовтня 2014 р. за календарем другого туру, а матчі першого туру (4-5 жовтня) перенести на більш пізній термін в рамках першого кола. У ФБУ це клопотання задовільнили.

Окрім того, прийнято рішення встановити кінцевий термін сплати початкового заявкового внеску і внесків за посвідчення учасників Чемпіонату до 18 години 08 жовтня 2014 р.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що через скрутне фінансове становище та загальну ситуацію в країні усі українські клуби відмовились від участі в міжнародних єврокубкових змаганнях - Євролізі УЛЕБ, Кубку Європи УЛЕБ та Кубку Виклику ФІБА-Європа.