Боксер Усик у першому титульному бою розраховує на велику підтримку українців

Про це повідомляє прес-служба компанії братів Кличків K2 Promotions, яка організувала цей вечір.

Зокрема, Усик зазначив: "Я знаю, що мене буде підтримувати велика кількість українців, моя команда, мої близькі як на стадіоні, так і перед екранами телевізорів. Я не переживаю щодо поєдинку на відкритому повітрі. Я буду рухатися і мене будуть зігрівати софіти. Головне, щоб глядачам було тепло".

У свою чергу, Брюер також впевнений у позитивному для себе результаті бою: "Я відчуваю себе чудово. У мене великий досвід підготовки до титульних боїв і до цього поєдинку я готувався грунтовно. Я поважаю свого суперника Олександра Усика як хорошого боксера, як Олімпійського чемпіона. Але я тут, щоб перемогти".

Детальніше про підготовку до бою розповів тренер Брюэра Нік Дюран: "Ми приступили до підготовки кілька місяців тому. У нас були хороші спаринг-партнери - лівші. До бою готові. Олександр - хороший боксер, але не кращий у світі. В суботу буде гарне протистояння. Ми приїхали за перемогою. Більше відповідальності лежить на супернику, так як за нього вболіватиме величезна кількість глядачів у цей вечір".

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 4 жовтня, на "Арені Львів" в рамках боксерського турніру «K2 Promotions» Олександру Усику належить провести перший титульний двобій проти Чемпіона Південної Африки і Інтернаціонального титулу WBF в першій важкій вазі Деніеля Брюэра. На кону - титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Ще одним головним боєм вечора стане поєдинок, в якому Андрій Котельник зустрінеться з Олександром Бенідзе. Це буде останній бій екс-чемпіона світу за версією WBA.