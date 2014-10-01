Тренер "Дніпра" Маркевич перед грою ЛЕ поскаржився на відсутність оптимального складу

Про це він заявив на передматчевій прес-конференції у Франції, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Зокрема, Маркевич зазначив: "На жаль, ми не можемо повністю зібрати склад, який би мені хотілося, це головна причина того, що ми так мало забиваємо. В принципі, з міланським «Інтером» (у першому турі ЛЄ) була така нічийна гра, яка нас влаштовувала, але на жаль, видалення завадило нам домогтися потрібного результату".

На прохання порівняти "Сент-Етьєн" з "Сошо" (харківський "Металіст" під керівництвом Маркевича обіграв "Сошо" з рахунком 4:0) тренер зазначив: "Я працював тоді з іншою командою. В той момент «Сошо» було одним з лідерів чемпіонату, але тоді все вдало для нас склалося. «Сент-Етьєн» теж зараз знаходиться у верхній частині турнірної таблиці. Мені складно порівнювати між собою ці французькі команди, але думаю, що нинішній «Сент-Етьєн» сильніший за "Сошо".

На запитання про причини відсутності Лео Матоса і Польового у складі команди, Маркевич зауважив: "Тому що вони зараз не потрапляють до складу, не буду ж я везти туристів. Наприклад, на нинішню долю Лео Матоса, можливо, вплинув прогрес Лучкевича..."

Як повідомляв УНІАН, матч 2-го туру Ліги Європи "Сент-Етьєн" - "Дніпро"відбудеться на полі французької команди 2 жовтня о 22.05 за київським часом. УНІАН буде вести онлайн відео-трансляцію матчу.