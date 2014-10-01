Тренер "Динамо" Ребров перед грою зі "Стяуа" зазначив, що румунські команди відомі своєю атакою

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Зокрема, Ребров зазначив: "Ми дивилися матч наживо "Стяуа" з данським «Ольборгом» та матчі в національному чемпіонаті Румунії. У нас досить інформації про суперника, головне - щоб хлопці скористалися цією інформацією. Румунські команди славляться своєю атакою, іх футболісти дуже технічні".

На питання про те, чи може румунський тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу допомогти своїм землякам інформацією про "Динамо", Ребров зазначив: "Я думаю, зараз такі технології, що тренерський штаб «Стяуа» може вивчити всі матчі київського «Динамо» і без допомоги Мірчі Луческу. Звичайно, я думаю, якщо вони попросять, він відповість їм на питання, але вважаю, великої необхідності в цьому немає".

На питання про попередній очний матч "Динамо" - "Стяуа", в якому кияни програли 1:4 (Ребров, будучи гравцем киян забив єдиний гол своєї команди) і про те, чи немає бажання помститися вже будучи тренером, Ребров відповів: "У мене ніколи не виникало питання про помсту. До будь-якоїй грі ЛЄ, чемпіонату України, потрібно готуватися, аналізувати і не думати ні про що зайве, не згадувати. Зараз і у «Стяуа», і у нас зовсім інші команди. Важливо серйозно підготуватися і вийти максимально готовими".

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи "Динамо" - "Стяуа" відбудеться 2 жовтня на столичному НСК "Олімпійський". У цій грі зустрічаються лідери групи. "Динамо" у стартовому турі обіграв португальський "Ріу Аве", а "Стяуа" був сильнішим данського "Ольборга".