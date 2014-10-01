Тренер збірної України з футболу замінив воротаря на найближчі матчі

Головний тренер національної збірної команди України з футболу Михайло Фоменко змушений зробити заміну у складі гравців команди, викликаних на найближчі відбіркові матчі чемпіонату Європи 2016 року зі збірними Білорусі та Македонії.

У зв’язку із травмою голкіпера одеського «Чорноморця» Дмитра Безотосного, який отримав перелом пальця, до лав «синьо-жовтих» повертається воротар київського «Динамо» Олександр Рибка, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Востаннє Рибка захищав кольори збірної України у товариському матчі з Німеччиною, у листопаді 2011 року (3:3). Той матч став для нього другим у складі національної команди.

У своїй дебютній грі Олександр Рибка допоміг нашій команді здобути перемогу над збірною Естонії у товариському матчі (2:0), відбивши пенальті на останніх хвилинах поєдинку.

Як повідомляв УНІАН, матч з командою Білорусі відбудеться 9 жовтня (Борисов, Білорусь), а гра з Македонією - 12 жовтня на "Львів-Арені".

В матчі першого туру групового етапу відбору Євро-2016 українці програли команді Словаччини з рахунком 0:1.